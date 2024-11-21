【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ILLIT、K-POPガールグループとして13年ぶりの快挙達成！ ILLITが、『第66回 日本レコード大賞』にて「新人賞」を受賞した。 日本作曲家協会は11月21日0時、『第66回 日本レコード大賞』の各賞受賞者や受賞作品などを発表し、「新人賞」5組の中にILLITが選出された。 『日本レコード大賞』は日本作曲家協会が主催する音楽授賞式で、1959年に始まり日本で