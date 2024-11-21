【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「これからも、LE SSERAFIMらしく、より一層素敵な姿をお見せできるように努力いたします」（LE SSERAFIM） LE SSERAFIMが、『第66回 日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」を受賞した。 当該賞の受賞は、K-POPガールグループ初となる歴史的快挙となる。 LE SSERAFIMは、デビュー初年度から3年連続で『NHK紅白歌合戦』出場も決定し、K-POP史のみならず日本