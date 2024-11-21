■「Harmony、幕を閉じました」（大森元貴／Mrs. GREEN APPLE） 【画像】ミセス大森元貴が撮影した若井滉斗＆藤澤涼架の楽しそうな姿 Mrs. GREEN APPLEが11月20日、神奈川・Kアリーナ横浜で行なってきた定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のファイナル公演を開催した。 大森元貴は自身のX（旧Twitter）にて「Harmony、幕を閉じました#ミセスハーモニー で共有よろちく」とポスト。さらに別の投稿