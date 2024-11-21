■「プロらしくないよ！」お互いツッコミ合うBTS JINとJ-HOPE 【動画】BTS・JINとJ-HOPE、息ぴったりの空気感に注目 BTSのJIN（ジン）とJ-HOPE（ジェイホープ）によるダンスチャレンジのビハインド動画がグループのYouTubeで公開された。 ふたりがチャレンジしたのは、JINが11月15日にリリースした1stソロアルバム『Happy』のタイトル曲「Running Wild」。練習室やエレベーターなど、様々なシチ