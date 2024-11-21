米シークレットサービスの職員＝７月、米ワシントンＤＣ/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ次期大統領は、シークレットサービス（大統領警護隊）の長官に右派のメディア司会者の起用を検討している。同氏の考えに詳しい複数の情報筋がＣＮＮに明らかにした。シークレットサービスは今夏、２度にわたるトランプ氏の暗殺未遂の事前阻止に失敗している。トランプ氏が起用を検討しているのはポッドキャスト