写真：『No No Girls』候補者ソロショット SKY-HIが率いる“BMSG”と、トリリンガルラッパーでシンガーのちゃんみながタッグを組んで現在行われているガールズグループオーディション『No No Girls（ノーノーガールズ）』。自身の経験を交えながら、参加者一人ひとりと真剣に向き合うちゃんみなの姿やオーディションを通じて、参加者がアーティストとして、人として