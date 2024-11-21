サムスンが縦折りスマートフォンの格安モデル「Galaxy Z Flip FE」を開発中であるとの噂が、ここ数か月にわたりささやかれています。今度はある識者が「その発売は来年（2025年）だ」と主張しています。 ↑どうせなら最新のスペックをちょっと盛り込んで   ディスプレイ専門アナリストのロス・ヤング（Ross Young）氏によると、サムスンはGalaxy Z Flip FEを来年ようやく投入する予定とのこと。さらに、ディスプレイは次世代