2024年12月21日(土)および22日(日)の2日間、玉川高島屋S・C西館1階のアレーナホールにて「bjbコレクション2024 Dec.」を開催します。 bjbコレクション2024 Dec.  日時： 2024年12月21日(土)10:30〜19:0012月22日(日)10:30〜17:00場所：アレーナホール・サロン(玉川高島屋S・C)所在地：東京都世田谷区玉川3丁目17-1入場方法：入場無料・事前申込制( https://bjbcollection.com/ )企画：bjbCOLLECTION