トッテナムが、キャプテンの韓国代表FWソン・フンミン（32）に対する人種差別発言をしたウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクール（27）への処分に控訴するようだ。【写真】「サムライ！スシ！」韓国人選手が仏で差別被害トッテナムは11月20日、公式SNSを通じて「イングランドサッカー協会（FA）によるロドリゴ・ベンタンクールへの出場停止処分の期間に対し、クラブが控訴したことを報告する」とし、人種差別発言をしたベンタン