K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」にBLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズが参加する。【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑「2024 MAMA AWARDS」は11月21日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、22〜23日に日本の京セラドーム大阪で開催される。本授賞式のラインナップにブルーノ・マーズとロゼが加わり、関心が集まっている。世界的ポップスターのブルーノ・マーズは『Just The Way You Are』『Marry You』