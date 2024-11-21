国土交通省より2025年4月に建築基準法の改正が発表され波紋を呼んでいる。 【写真】ここまで解体する必要があるとは!? 別所さんが手がけたフルリノベ工事の模様 省エネ基準の義務化などさまざまな変更点があるが、話題になっているのは大規模リフォームが建築確認対象になる点。床や壁紙の張替えなど小規模なものに影響はないが、間取り変更や柱など構造部分以外を作り直す大規模リフォームが不可能になるのではと危