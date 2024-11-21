南米訪問を終え、羽田空港に帰国した石破首相＝21日午前石破茂首相は21日、南米のペルー、ブラジル訪問を終え、政府専用機で羽田空港に到着した。ペルーではAPEC、ブラジルではG20の首脳会議に出席。中国の習近平国家主席や日米韓3カ国首脳による会談、英国のスターマー首相らとの個別会談にも臨んだ。帰国後、28日召集の臨時国会に向けて論戦準備に入る。29日に首相は所信表明演説を行い、12月2〜4日に衆参両院本会議で各党代