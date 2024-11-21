Number_iの神宮寺勇太が、MIKIMOTOとパートナーシップ契約を締結したことが21日、発表された。【別カット】MIKIMOTOのジュエリーを着用した神宮寺勇太神宮寺は6月、ミキモトがパリ・オートクチュール期間中に開催した新作ハイジュエリーコレクション「The Bows（ザ ボウズ）」の発表会に来場。パートナーシップ契約を締結した今後は、さまざまな取り組みを通して同ブランドの魅力を届ける。神宮寺は「今回ミキモトさんとパー