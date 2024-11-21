天山に降り積もる雪、麓も銀世界中国新疆ウイグル自治区【新華社ウルムチ11月21日】中国新疆ウイグル自治区の天山地域にこのほど、北西から流れ込んだ強い寒気の影響で雪が降った。天山南麓の同自治区アクス地区温宿（オンスー）県では、雪に覆われた森や村が静けさに包まれていた。（記者/張嘯誠）