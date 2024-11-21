食楽web ふと立ち寄った路地裏で、光が差し込む一軒家ビストロを発見。 「ビストロサイクル」。おいしさとコスパで評判のこのお店は、松陰神社前駅から徒歩数分の場所にあります。 扉を開けると、木の温もりが感じられる店内。 窓からは柔らかな陽光が差し込み、ふわっと漂う焼きたてパンの香りがあなたを迎えてくれます。 席に座った瞬間から、特別な時間が始まります。 驚くべきはそのコスパ。フルコー