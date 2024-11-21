山梨県富士河口湖町で、10代後半の男性を暴行し現金37万円を脅し取った疑いで20歳の女や高校生の男など4人が逮捕されました。関あやめ容疑者（20）や高校3年の男、18歳の大学生の女など4人は9月、富士河口湖町の商業施設の駐車場で10代後半の男性に殴る蹴るなど暴行し、コンビニのATMで引き出させた現金37万円を脅し取った疑いがもたれています。男性は腰や腕を打撲するなどしました。4人は知人同士で、このうち複数人が被害男性と