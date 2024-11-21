卓越した技能を持つ「現代の名工」が厚生労働省から発表され、和歌山県内から和歌山市のバーテンダー平野祐（たすく）さん（58）が選ばれた。「酒などの特徴を見分け、巧みなシェークでおいしさのピークを判断する技能に優れている」と評価された。バーテンダー・平野祐さん=2024年11月14日、和歌山市楠右衛門小路、寺沢尚晃撮影平野さんは1994年、同市楠右衛門小路で「BarTENDER（テンダー）」を開店し、技を高めてきた。定