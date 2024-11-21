相撲好き女子「スー女」のタレント山根千佳（28）が21日、X（旧ツイッター）を更新。角界のご意見番だった元横綱でNHK相撲解説者の北の富士（本名・竹沢）勝昭さんの訃報を受け、追悼した。山根は「ええ…北の富士さん…ちょっと心が追いつきません…どうしよう…寂しすぎます…あぁ…辛すぎる」とショックをつづり、「もう北の富士さんの解説が聞けないと思うと辛くてたまらない。あの北の富士さんにしか言えない、あの"勝昭節"が