「明治神宮野球大会・高校の部２回戦、横浜２−０明徳義塾」（２１日、神宮球場）横浜が明徳義塾を下して初戦を突破した。スーパー１年生が堂々たる全国デビューを果たした。最速１５０キロ右腕の織田翔希投手が先発。初回から直球は１４５キロを計測し、１死から２者連続三振を奪って三者凡退の立ち上がり。１００キロ台のチェンジアップなど緩急も巧みに駆使して明徳打線を翻弄（ほんろう）した。打線は二回無死一塁、背