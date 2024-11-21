20日、松阪牛の生産地の一つ、三重県大紀町の七保地区で育てられた七保牛のナンバーワンを決める共進会が行われました。七保牛は宮川の清流や山々に囲まれた自然豊かな大紀町の七保地区で育ったメス牛で、肉質の良さで知られています。今年は特産松阪牛14頭を含む48頭が出品され、三重県畜産研究所の職員ら4人の審査員が肉のつき方やバランス、毛並みの良さなどを審査しました。今年の最高賞、「優等賞一席」に選ばれたのは、大紀