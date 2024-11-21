左からMINI JCWとMINI JCW コンバーチブル 3ドアとコンバーチブルに新設定 MINIは、フルモデルチェンジした新型MINIクーパーに、ハイパフォーマンス版となる3ドアの「MINI JOHN COOPER WORKS（ミニ ジョン・クーパー・ワークス）」と、コンバーチブルの「MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE（ミニ ジョン・クーパー・ワークス コンバーチブル）