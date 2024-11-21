中国のセダン販売台数、１〜１０月は上位１０社で６２２万１千台北京国際モーターショーで、電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）のブースを見学する来場者。（5月4日撮影、北京＝新華社記者/尹棟遜）【新華社北京11月21日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は20日、1〜10月のセダン販売台数のうち、上位10社で622万1千台となり、全体の69.0％を占めたと発表した。比亜迪（BYD）、一汽大衆汽車（一汽VW）、吉利汽車集団、