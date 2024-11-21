20日夜、岐阜県本巣市で軽自動車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイに乗っていた男子高校生が意識不明の重体です。警察によりますと、20日午後8時ごろ、本巣市の国道交差点で会社員の男性（56）が運転する軽自動車と、2人乗りのオートバイが衝突しました。この事故で、オートバイに乗っていた16歳の少年2人が病院に運ばれ、このうち男子高校生が意識不明の重体です。また、職業不詳の少年も骨折の疑いで治療を