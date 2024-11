AI需要の急騰により勢いを増す半導体大手のNVIDIAが、2025年会計年度第3四半期(2024年8〜10月)の業績を発表しました。NVIDIAが2024年3月に発表した次世代AIチップ「Blackwell」の高い需要により、同社の収益は前年同期比で94%も増加しています。NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2025 | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fi