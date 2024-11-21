20日朝、三重県名張市の小学校に通う6年生の男子児童が催涙スプレーを遊具などに噴射し、児童9人が目の痛みを訴え、7人が市内の病院に救急搬送されましたが全員軽症だということです。警察などによりますと20日午前8時頃、名張市立名張小学校に通う6年生の男子児童が、校庭にあるシーソーに催涙スプレーを噴射し、シーソーに触れた4年生7人が目の痛みを訴えました。その後、午前8時半頃には6年生の教室の引き戸にも催涙スプレーを