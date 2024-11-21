本格的なお歳暮シーズンを前に、三重県津市にある百貨店の松菱では、20日からお歳暮ギフトセンターがオープンしました。特設会場には地元の特産品をはじめ、調味料や飲料水など約800点の商品が用意されています。今年は能登半島地震や能登豪雨の復興支援につなげようと、石川県の名物など11品も並びました。中でも金沢市にある老舗料亭の鍋セットや、海の幸を詰め込んだギフトなどは目玉商品で、収益の一部は被災地の支援活動に寄