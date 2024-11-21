福地桃子と青木柚がダブル主演する映画『飛べない天使』が、2025年2月21日より全国順次公開されることが決定。メインビジュアルと第2弾場面写真が解禁された。【写真】優佳（福地桃子）と聡太郎（青木柚）の個性が垣間見られる場面写真ギャラリー本作は、都会での生活に疲れた女性と孤独を抱えた青年がある真夜中に偶然再会し、不思議な逃避行に出かけるファンタジー。2023年に第33回映画祭TAMA CINEMA FORUMにてワールドプレ