エジプト出身のタレント・フィフィ（48）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。19日に出演アーティストが発表された大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（後7・30）について、私見を述べた。今年度の紅白は、昨年に続きSMILE―UP.（旧ジャニーズ事務所）のタレントの受け皿となるマネジメント会社「STARTOENTERTAINMENT」所属アーティストの出演はなし。同局は「（交渉が）折りあわなかった」などと説明している。フィフ