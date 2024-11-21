Alex Lawler［ロンドン２０日ロイター］ - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は１２月１日に開く閣僚級会合で、有志国による自主減産の縮小をさらに延期する可能性がある。世界的に石油需要が低迷しているため。事情に詳しい３人の関係筋が明らかにした。関係筋やアナリストの話では、需要が弱いため生産量を引き上げるにはリスクがある一方、一部の加盟国が増産する意向を