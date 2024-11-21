国連安全保障理事会の会合で発言するロバート・ウッド氏＝２０日、米ニューヨーク市/Michael M. Santiago/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で続く戦闘をめぐり、無条件かつ恒久的な即時停戦を求める国連安全保障理事会の決議案が２０日、米国の拒否権行使で否決された。米の拒否権行使は人質の解放が保証されないという理由だった。ロバート・ウッド米国連代理大使は拒否権行使を受け、「我々は交渉を通じ、人質を