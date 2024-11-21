11月21日朝、富士山が中腹ぐらいまで雪化粧した様子が静岡市駿河区からも見ることができました。 【写真を見る】富士山すっかり雪化粧 最低気温は平年並みも最高気温は前日比6℃前後高い見込み＝静岡 気象台によりますと21日の静岡県内は高気圧に覆われて朝からおおむね晴れています。 最低気温は静岡9.3℃、浜松9.0℃、三島で10.2℃と平年並みのところが多く、三島と網代は平年より2℃から3℃ほど高くなりました。 日中の最高