国連の安全保障理事会は、ガザ地区における戦闘の即時停戦を求める決議案を採択しましたが、常任理事国のアメリカが拒否権を行使し否決されました。【映像】ウッド国連次席大使のコメント決議案は日本を含む非常任の10カ国が共同提案したもので、イスラエルとイスラム組織ハマスに対し無条件かつ永久的な即時停戦を要求しました。20日に行われた安保理会合の採択では、理事国15カ国のうち14カ国が賛成しましたが、アメリカが