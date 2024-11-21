米株価指数先物ナスダック0.4%下落エヌビディア決算、一部投資家にとっては期待外れ 東京時間10:00現在 ダウ平均先物DEC 24月限43483.00（-33.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5922.00（-15.75-0.27%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限20662.00（-87.00-0.42%）