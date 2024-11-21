林兼産業はしっかり。２０日取引終了後、養鰻事業の拡大を目的とした事業譲受を行ったと発表した。連結子会社の桜林養鰻が、養鰻事業者の原田養鰻場（宮崎市）の事業を譲り受けたという。 出所：MINKABU PRESS