初代門司駅遺構の一部保存について記者会見する北九州市の武内和久市長＝21日午前、北九州市役所世界遺産級の価値があるとして、保存要望が相次ぐ北九州市の初代門司駅遺構を巡り、同市の武内和久市長は21日、全面的に取り壊す方針から、一部保存へ転換すると明らかにした。複合公共施設の建設に向け、15日から遺構周辺で造成工事を行っていた。21日に緊急会見した武内氏は「遺構の歴史などを踏まえ、判断した」と説明した。初