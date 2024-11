大みそかに開催される『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)で実現するライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也のスペシャルマッチに向けて、両者がアメリカ・ロサンゼルスで会見を行うことが決定した。日本時間27日午前6時から行われ、RIZIN公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。【写真】大みそかに対戦するガルシアと安保がリングでにらみ合うガルシアが自身のSNSで「Facing off with this punk at the press event on