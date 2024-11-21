■『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、12月30日に4時間半にわたり生放送 『第66回 輝く！日本レコード大賞』の各賞が発表された。 番組公式X（旧Twitter）では、受賞アーティストの喜びの声のまとめ、おめでとうの書き込み等が続々と更新されている。 年末恒例の『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、12月30日17時30分から22時まで、4時間半にわたる生放送で届けられる。 ■優秀作品賞※曲名 50