【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■アルバムには緑黄色社会、Night Tempo、Kroi、在日ファンク、乃紫ら豪華メンバーが参加！ 香取慎吾が、11月27日に約2年7ヵ月ぶりとなる3rdアルバム『Circus Funk』を配信リリース。本作に収録される全11曲の楽曲情報と、12月3日・4日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催される初のアリーナでのフェス『“Circus Funk” Festival』の全出演者が発表された。