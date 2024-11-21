■福田雄一、Mrs. GREEN APPLEのライブでペンライトの進化に驚き！ 【写真】Mrs. GREEN APPLEのライブを楽しむ福田雄一＆山田孝之＆染谷将太 映画監督の福田雄一がX（旧Twitter）にて、俳優の山田孝之と染谷将太と共にMrs. GREEN APPLEのライブに行ったことを報告した。 Mrs. GREEN APPLEは、福田が監督を務め、染谷、山田が出演する映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』（12月