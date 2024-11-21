2024年10月30日。箏アーティスト 中しま りんの6年ぶりのワンマンライブが六本木CLAPSで開催された。この6年の間に、ドイツの大学院と提携した音楽心理療法の専門機関で学んだり、日本橋とやま館でふるさと富山の情報を発信するポッドキャストを始めたり、挑戦を続ける彼女のワンマンライブだ。彼女の箏は、洋楽器との共演。今回も、ジャスピアニスト後藤魂、パーカッション渡辺純也、ギター大里健伍と演奏する。開演とともに、エ