◆「対外秘」 （イ・ウォンテ監督、公開中）１９９２年の韓国・釜山で、政治家ヘウン（チョ・ジヌン）が党の公認候補を確約されて国会議員選挙に立候補する。が、力を持つ“陰のドン”が公認候補を自分に忠実なイエスマンに変更。激怒するヘウンは国を揺るがしかねない極秘文書を入手。あるギャングと手を組んで無所属で出馬するが…。シリアスも軽妙さも巧みで芸域の広い、ジヌンの芝居が光る。もし配役が違ったら全く別の作