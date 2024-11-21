ウ・ドファンが、俳優専門のコミュニケーションプラットフォーム「Hiand」に合流した。「Hiand」は、世界中のファンたちが俳優と近くでコミュニケーションできるファンダム（特定ファンの集まり）プラットフォームで、イ・ジョンソク、パク・ソジュン、チ・チャンウクの合流ニュースを知らせ、プレオープンした。現在、自動翻訳機能を備えた「ダイレクトメッセージ（DM）」と、各俳優専用の「コミュニティ」を土台に、ファンと俳優