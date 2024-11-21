阪神ドラフト４位町田隼乙インタビュー後編（前編：「捕手失格」から這い上がったBC埼玉での３年間＞＞）甲子園は遠くにあるものだった。テレビでは見ていたが、一度も訪れたことはない。そんな少年は高校卒業後に独立リーグでたくましく成長し、今年のドラフト会議で阪神に４巡目で指名された。町田隼乙（21歳／ルートインBCリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズ）にとって、甲子園のグラウンドに立つことは現実的な夢になった。今