旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材■秋が旬正解：そば難易度：★★★☆☆日本固有の食べ物かと思ったら……そばは、タデ科ソバ属の一年草です。その実は、日本そば（蕎麦）の原料となります。収穫量や品質を向上させるには、適切