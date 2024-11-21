bridgeは、AIによる外国語学習アプリ【AI-LAFL】の学習言語として韓国語を追加しました。 bridge「AI-LAFL」 bridgeは、AIによる外国語学習アプリ【AI-LAFL】の学習言語として韓国語を追加しました。■追加サービスのポイント英語のみならず韓国語も学ぶことで、新しい世界が広がります。韓国旅行での会話や現地の人とのふれあいがもっと楽しくなり、韓国語への関心がますます高まります。韓国語の学習を通じてドラマや