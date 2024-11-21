＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】取り直しの熱戦に人気俳優「お口あんぐり」館内が大いに沸いた白熱の取組の最中に、たまり席の人気俳優が手に汗握る攻防に思わず口を“あんぐり”させる様子を中継カメラが捉えていた。まさかの面白リアクションにファンからは「お口あんぐり」「スゴイ展開だ」「宇良本人も笑ってるしw」「そりゃ、そうなる」といった驚きと共感の声が相次いだ。問題の