広島が新外国人としてサンドロ・ファビアン外野手（２６）＝レンジャーズ傘下＝と基本合意したことが２１日、分かった。近日中に発表される。契約金４０万ドル（約６２００万円）、年俸７０万ドル（約１億８００万円）で出来高払いは最大６０万ドル（約９３００万円）とみられる。総額で最大１７０万ドル（２億６５００万円）の１年契約となる見込み。ファビアンはマイナー通算１０４本塁打で右の中距離タイプ。球団は内角をさ