LA紙のコラムニストがソトは不要と断言する理由とは(C)Getty Images今オフFA市場で最大の目玉とされるファン・ソトが現地時間11月19日（日本時間20日）、ドジャースと面談を行った。ソトとは2024年の所属球団であるヤンキース、メッツ、ブルージェイズ、レッドソックスなども強い関心を持っているという。【動画】強烈な先制2ラン！ファン・ソトがポストシーズン2号本塁打を放つそんな中、ドジャースの地元紙『Los Angeles Tim