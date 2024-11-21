ロッテからのポスティングが注目されている佐々木。(C)Getty Images日米両球界の関心事となっている“令和の怪物”に関する興味深い情報が発信された。現地時間11月20日、MLBのロブ・マンフレッドコミッショナーは、今オフにロッテからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している佐々木朗希について、2025年の国際ボーナスプール枠でメジャー球団と契約するだろうと言及した。 【動画】日本人最速の165キロを記録！