2024年のクリスマス当日、12月25日（水）は平日。平日となるとお仕事や学校帰りなど、お出かけ帰りに買えるケーキもチェックしておきたいですよね。フルーツタルト専門店「キル フェ ボン」には予約しなくても店頭で買える、クリスマス限定タルト全10種類がお目見え。12月21日（土）から全国8店舗にて販売がスタートします。クリスマス限定の「キルフェボン」新作タルト新作「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味